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Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

07.11.2021 11:25
Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.

Vize ilçesinde yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Soğucak köyünde evinin bahçesinde temizlik yapan N.A'yı yılan soktu.

Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne müracaat eden N.A, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kenevir yakalandı

Vize ilçesinde bir kişinin bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi.

Kışlacık köyünde M.T'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şüphelinin bahçesinde yapılan incelemede 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Kenevir, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika


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