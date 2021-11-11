Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipler H.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.H. ve Ş.T'yi işletmenin kablolarını sökerken yakaladı.

Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

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