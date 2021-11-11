Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.H. ve Ş.T'yi işletmenin kablolarını sökerken yakaladı.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı
Babaeski ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipler H.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler H.E'nin idaresindeki otomobili Oruçlu köyünde durdurdu. Otomobilde 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli H.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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