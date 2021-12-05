Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Vize'de odun kestiği sırada parmağı kopan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılağaç köyünde odun kesen B.D, bıçkı makinasına parmağını çarptı.

Parmağının uç kısmı kopan B.D, Vize Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. İlk müdahalesi yapılan B.D, Kocaeli'nde özel bir hastaneye sevk edildi.

Hırsızlık iddiası

Babaeski ilçesinde bir evden klimayı çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden R.G, Alpullu beldesindeki, evine kendisini klima bakım personeli olarak tanıttığını iddia ettiği kişinin klimayı söküp götürdüğünü ileri sürdü.

Firmanın öyle bir uygulamasının olmadığını öğrendiğini belirten R.G, klimanın çalındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonrası T.S'yi gözaltına aldı.

???????