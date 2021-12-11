Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilin tavan camına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Otomobil sahibi E.G. İnönü Mahallesi İstanbul Caddesi'nde park halindeki otomobilin tavan camının kırık olduğunu fark etti.

Haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri otomobilin içerisinde mermi buldu.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Trafonun yağ ve kablolarını çalan şüpheliler yakalandı

Vize ilçesinde su deposuna ait trafonun yağ ve kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kömürköy köyünde su deposuna ait trafonun yağ ve kablolarının çalındığını fark eden görevliler durumu Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı araştırmada trafonun yağ ve kablolarının O.G, T.S. ve İ.S. tarafından çalındığını tespit etti.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.