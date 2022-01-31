Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde evinin çatısını temizleyen İ.B. dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İ.B'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.
İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan uyruklu bir kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika