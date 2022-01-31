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Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

31.01.2022 16:06
Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde evinin çatısını temizleyen İ.B. dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İ.B'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.

İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, 112 Acil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika


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