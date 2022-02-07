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Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde asayiş

07.02.2022 10:54
Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Okçular köyünde A.M'nin bağ evinden güneş panellerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli H.Ş. ve S.M. ekipler tarafından yakalandı.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Hamitabat köyünde mantar serasının çatısını temizleyen A.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıyı Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Okçular, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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