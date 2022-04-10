Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

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Kırklareli'nde asayiş

10.04.2022 11:19
Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde S.B yönetimindeki 39 SZ 903 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motordan çıkan dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerinden hırsızlık

Lüleburgaz'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Celaliye köyünde Y.Y, iş yerinde bazı malzemelerin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, iş yerine ait güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Şüpheliler B.D, D.G. ve B.D'nin iş yerinden bakır, kablo ve alüminyum makara çaldığını tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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