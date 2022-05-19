Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde A.T'ye ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden A.T, ağıldaki hayvanları çıkarıp, güvenli bölgeye aldı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ağılda maddi hasar oluştu.

Bağ evinden hırsızlık

Babaeski'de bağ evinden çalınan malzemeleri satın alan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Nadırlı köyünde G.T'ye ait bağ evinden hırsızlık olduğu ihbarını değerlendiren Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalınan televizyon, jeneratör, motorlu testere ve 8 aküyü U.K'nin satın aldığını tespit etti.

U.K hakkında "Suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan soruşturma başlatıldı.