Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde çiftlikten elektrik direklerini çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde bir çiftlikten demirlerin çalındığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli F.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Demirköy ilçesinde yüksekten düşün kişi yaralandı.
Bostaş köyünde İ.Ö. evinin merdivenlerinden düştü.
Yaralanan İ.Ö. yakınları tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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