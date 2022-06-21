Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 372 litre gümrük kaçağı içki, meyve suyu ve yağ ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Babaeski, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

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