Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir otomobilde 372 litre gümrük kaçağı içki, meyve suyu ve yağ ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. yönetimindeki otomobili Sinanlı köyü yakınlarında durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 372 litre gümrük kaçağı içki, meyve suyu ve yağ ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.
Hint keneviri ele geçirildi
Lüleburgaz ilçesinde 113 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede etrafı branda ile çevrili tarlada 30-120 santimetre boylarında 113 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.
Tarla sahibi T.U. gözaltına alındı.
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