Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş

08.07.2022 13:58
Kırklareli'nde asayiş

Demirköy ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan kişi gözaltına alındı.

Demirköy ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4'üncü Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, Sislioba köyünde bir kişinin askeri yasak bölgede olduğunu tespit etti.

Yakalanan Ö.Y. jandarma ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anız yangını

Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde anızlık alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

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