İhbar üzerine iş yerine giden ekipler, olayla ilgili çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Alpullu beldesinde Z.K. iş yerindeki kıyma makinesi ile buzhane motorunun yerinden olmadığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

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