Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

31.08.2022 14:12
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında, valilikte düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kentin asayişinin sağlanması için gece gündüz demeden çalışan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Ekici, kentin gelişimi ve kalkınması için çalışmalara hız verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Kalkan incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Vize ilçesindeki okul binalarında inceleme yaptı.

Kalkan, ilk olarak hizmete başlayacak olan Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra ilçedeki tüm okul binalarını gezen Kalkan, 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Okul binalarının eğitim öğretim yılına hazır olması için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, kentin eğitim kalitesinin artması için çaba gösterdiklerini anlattı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:39 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:28:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement