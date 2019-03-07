Kırklareli'nde Asfalt Sezonu Törenle Başladı

Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, asfalt sezonunun açılışı nedeniyle İnece beldesindeki şantiye alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentteki yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.



Kırklareli-Edirne karayolu projesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, yolun tamamlanmasıyla iki il arasında kolay ve ekonomik bir ulaşım sağlanacağını belirtti.



Çalışmaların İnece beldesi yakınlarında devam ettiğini aktaran Bilgin, yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.



Yolun yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde de arttıracağını inandıklarını vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:



"İnece beldesi kısmı altyapı, sanat yapıları yönüyle tamamen bitirilmiş durumda. Sadece üst yapıyla ilgili bazı sorunları var. Özellikle İnece ve Ürünlü bölgesinin en kısa sürede yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Kırklareli sanayi kenti olma yönünde de ilerliyor. Çok ciddi bir işçi transferi olacak. Bu yol zaman kaybını özellikle de ekonomik anlamında ciddi kayıpların önüne geçilmiş olacak. Yol standartlarının artmasıyla iki il arasında çok ciddi bir ilişki de doğacak. Edirne'nin turizmden aldığı paydan, ilimizin de kendisine has turizm değerlerinin yanında yol vesilesiyle çok ciddi yararlanmış olacağız."



Bilgin, sezon açılışının hayırlı olmasını diledi.



Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, Karayolları 15. Şube Şefi Suat Yıldızhan ile müteahhit firmanın yetkilileri katıldı.

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