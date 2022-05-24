Kırklareli'nde "ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi" başladı

Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programları (ASHEP) "Eğitim Becerileri Eğitimi" başladı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde gerçekleştirilen eğitime Kırklareli, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, İzmir, Antalya, Rize, Giresun, Gaziantep, Erzurum ve Karaman'da görevli 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli 25 kişi katıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, konuşmasında, afet ve acil durumlarda sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartların üzerine taşımak vizyonuyla hizmet verdiklerini söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinde önde gelen ülkeler arasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade eden Cerit, uluslararası düzeyde örnek alınacak yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetleri ve altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini aktaran Cerit, bu kapsamda Kırklareli'nde de güzel hizmetler verildiğini belirtti.

Kırklareli'nde 2002 yılında bir ambulans, bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun bulunduğunu anımsatan Cerit, şunları kaydetti:

"Bugün artık aktif olarak faal durumda 22 istasyon, 52 ambulans ve 252 personel ile acil sağlık hizmetlerini yürütmekteyiz. Ambulanslarımız içinde 2 kar paketli ve bir de obez ambulansı yer alıyor. Türkiye'nin en uç noktası Bulgaristan sınırımızdaki İğneada, Kofçaz ve Kıyıköy gibi noktalarımızda da acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca UMKE'de de 9'u hekim olmak üzere 74 UMKE gönüllü personelimiz hizmet vermektedir. İzmir depremi, Muğla yangını, Kastamonu'daki sel felaketi dahil ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde afet, olağan dışı durumların hepsine en kısa sürede müdahil olmaktadır."

Cerit, ASHEP eğitiminin 4 gün süreceğini dile getirerek, hayırlı olmasını temenni etti.