Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kırklareli'nde askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kırklareli'nde askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı idaresindeki 39 AAK 885 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Kırklareli Caddesi'nde askeri araçla çarpıştı.

Kazada 2 askeri personel ile Fatih Yağcı ve eşi Mediha Yağcı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ercan İlhan ve AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kırklareli, Babaeski, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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