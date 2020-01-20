Kırklareli'nde avcı denetimleri - Son Dakika

Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 62 kişi denetlendi.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hafta sonu yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 62 kişi kontrol edildi. Denetim ve kontrollerde herhangi bir usulsüz avcılığa rastlanılmadı. - KIRKLARELİ