Kırklareli'nde avcı denetimleri - Son Dakika

Kırklareli'nde avcı denetimleri
6 saat önce
Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 62 kişi denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 62 kişi denetlendi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hafta sonu yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 62 kişi kontrol edildi. Denetim ve kontrollerde herhangi bir usulsüz avcılığa rastlanılmadı. - KIRKLARELİ
Son Dakika Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı Son dakika: FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Arif Sarı yakalandı