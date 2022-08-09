Ekipler Dokuzhöyük köyünde H.G'nin tarlasında 6 bin 300 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde de ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, 68 kök Hint keneviri buldu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlası ile ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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