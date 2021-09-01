Ekipler, bir şüpheliye ait tarlanın iç kısımlarında boyları 20 ila 120 santimetre arasındaki 10 bin kök Hint keneviri buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaynarca beldesinde ayçiçeği ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Kırklareli 'nin Pınarhisar ilçesinde ayçiçeği tarlasında 10 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 10 bin kök Hint keneviri bulundu - Son Dakika

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