Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 126 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği ekili bir tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Kırklareli 'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 126 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 126 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak