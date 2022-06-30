Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, 13 dönümlük tarlanın orta bölümünde 85 bin kök Hint keneviri olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi - Son Dakika

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