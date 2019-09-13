Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri"

11. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır ile vatandaşlar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

Burada şenliklerin açılış kurdelesi kesildi, halk oyunları ekibi gösterileri sundu.

Etkinliğe Karadağ'dan gelen yöresel kıyafetli ekip ile Nasrettin Hoca kıyafeti giyen kişi ilgi çekti.

Başkan Kesimoğlu, Yayla Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nde üzüm üretiminin, geçmiş yıllardaki seviyeye ulaşması için çaba harcadıklarını söyledi.

Üzümden yapılan hardaliyenin de tanıtılması için çalıştıklarını ifade eden Kesimoğlu, bu tür şenliklerin kentin tanıtımı açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Kocakundakçı da etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Çakır ise şenliklerin 11'incisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şenliklerde, yerel dokuyu her zaman ön planda tuttuklarını anlatan Çakır, "Önceliğimiz köylerimiz, işletmelerimiz ve girişimcilerimiz olmuştur. Burada amacımız üreticilerimizi teşvik etmek ve bölgemizin ekonomik bir canlılık kazanmasını sağlamaktır." diye konuştu.

2 ton üzüm 15 dakikada dağıtıldı

Konuşmaların ardından vatandaşlara dağıtılan 2 ton üzüm, 15 dakikada tükendi.

Bu esnada, üzüm almak isteyen vatandaşlar arasında sözlü tartışma çıktı.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu da sembolik olarak vatandaşlara üzüm vermeye çalıştığı sırada kalabalığın arasında kaldı.

Şenlikler, 15 Eylül Pazar günü düzenlenecek bağ bozumu etkinliğiyle sona erecek.