Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde yaşayan G.D. evinin kapısının sert bir cisimle açıldığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

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