Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde bağ evinden kafes tel ile beton direk çalan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karakoç köyünde T.M'ye ait bağ evinden 80 beton direk ile 400 metre kafes tel çalındı.
Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri şüpheli O.S'yi yakaladı.
Soruşturma sürüyor.
Evden hırsızlık
Lüleburgaz ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde yaşayan G.D. evinin kapısının sert bir cisimle açıldığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler evden 16 çeyrek altının çalındığını belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evin bahçesinde Hint keneviri yakalandı
Babaeski ilçesinde bir evin bahçesinde 9 Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Yeniköy'de S.A'nın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler evin bahçesinde yaptığı aramada 9 Hint kenevirini ele geçirdi.
Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı.
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