Kırklareli'nde "bağımlılıkla mücadele" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'bağımlılıkla mücadele' toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde "bağımlılıkla mücadele" toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı", Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.

Kırklareli'nde

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı", Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Bilgin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de özellikle son 3 yılda uyuşturucu ile mücadelede önemli adımlar atıldığını söyledi.

Uyuşturucu konusunda sonuç odaklı çalışmalar yapıldığını anlatan Bilgin, kolluk kuvvetlerinin çalışması ile uyuşturucu kullanım oranlarında düşüş yaşandığını aktardı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bilgin, "Bu konuda özellikle okullarda ve camilerde eğitimler verilmekte. Türkiye'de eş zamanlı toplantılar yapılarak bir farkındalık oluşturulmakta. İlimizde tek bir bağımlı kalmaması için mücadele edeceğiz." dedi.

Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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