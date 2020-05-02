Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balıkçı teknelerinde denetim yapıldı.

Ekipler Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde teknelerde hijyen denetiminde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında yayımlanan "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" doğrultusunda denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Denetim ve kontrollerde balıkçılık faaliyetlerinde bulunan tekne sahiplerine "gemiler için gereklilikler" hükümlerinde belirtilen asgari teknik, hijyen ve altyapı şartlarını oluşturmaları ve sürekliliğini sağlamaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldığını ifade eden Özel, denetimlerin av yasağı döneminde de devam edileceğini bildirdi.