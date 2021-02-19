Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İğneada beldesindeki balıkçı tekneleri denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İğneada beldesindeki balıkçı tekneleri denetlendi. Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde avlanarak limana dönen balıkçılara yönelik denetimlerde avlanan balıklar kontrol edildi. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin önemine değinen Aksoy, balıkçılarında kurallara uyması gerektiğini ifade etti. Aksoy, yaptıkları denetimlerde bugüne kadar ciddi bir problemle karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

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