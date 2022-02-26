Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor

26.02.2022 13:59

Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor Hava muhalefeti sebebiyle Karadeniz'e kıyısı İğneada'dq balıkçılar iki gündür denize açılamıyor.

Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor

KIRKLARELİ - Hava muhalefeti sebebiyle Karadeniz'e kıyısı İğneada'dq balıkçılar iki gündür denize açılamıyor.

Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan gelen balıkçılar teknelerini Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kar ve fırtına nedeniyle demirledi.

Denize çıkamayan balıkçıların bazıları ise teknelerinin ve ağlarının bakımını yaptı.

Hava muhalefeti sebebiyle denize açılamadıklarını belirten Onur Karaman, "Hava muhalefetlerinden dolayı denize açılamadık. Denizde hamsi var çıkıyor. Havanın düzelmesiyle denize tekrar açılacağız. Bu sezon balık açısından idare ederdi ama mazot fiyatları çok arttı. Bu sezon en çok hamsi ve istavrit çıktı" dedi.

Hava muhalefeti ve denizde bulunan balıkların azalması sebebiyle balık fiyatlarının tezgaha yansıyacağını dile getiren Emre Til, "Hava şartları sebebiyle denize açılamadık. Bu sezon biraz durgun geçiyor. Bunun en büyük sebebi denizde ki balığın masrafımızı karşılamaması. Şuanda balığın az olması ve hava şartları sebebiyle açılamamız tezgahı etkileyecek" şeklinde konuştu.

Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor
Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor
Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor

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Kırklareli, Karadeniz, Balıkesir, Samsun, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırklareli'nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle denize açılamıyor - Son Dakika


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