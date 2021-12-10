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Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı iddia edilen 41 kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı iddia edilen 41 kişinin yargılanmasına başlandı

10.12.2021 11:14
Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı iddia edilen 41 kişinin yargılanmasına başlandı

Kırklareli'nde bir banka şubesini 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı iddia edilen 41 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'nde bir banka şubesini 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı iddia edilen 41 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski banka şube müdürü Z.G, eksper T.G. ile M.O, F.G, G.G, M.B, M.Y, S.B. ve S.E. katıldı.

Sanıkların dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bankacılık zimmeti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliği suçlarından yargılandığı duruşmada, kimlik tespiti yapıldı.

İddianame özetinin okunduğu duruşmada banka eski şube müdürü Z.G, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturmaya konu kredi işlemlerinden 32 müşteriden 30'una yönelik krediyi, kredi değerlendirme onayı işlemlerinin ardından kendisinin kullandırdığını ifade eden Z.G, kredi değerlendirmesinin sistem tarafından otomatik yapıldığını belirtti.

Banka müdürünün değerlendirme sonucuna bakmakla yükümlü olduğunu ileri süren Z.G, risk durumlarının operasyon birimi tarafından değerlendirdiğini kaydetti.

ÇKS belgelerinin kredi dosyası arasında olma zorunluluğunun bulunmadığını iddia eden Z.G, "Tarla kira sözleşmesi de olma zorunluluğu yoktur. Şüphe üzerine bu evraklar sorulabilir. Tarımsal kredi sağlamamız için kendi arazisinin olmasına gerek yoktur, kiralaması yeterli olur. Kredi tahsis ettiğimiz kişilerin tarımsal arazilerine ve ÇKS belgelerine denetim yetkim yoktur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik'in, bazı sanıkların banka ile ne tür bir ilişkisi olduğunu sorması üzerine Z.G, savunmasına şöyle devam etti:

"M.B ile 2017 yılında kredilerle ilgili sorunlar olduğu, müşteri yönlendirdiği için kredilerin tasfiyesi yönünde görüştük. K.Ç. ile de buna benzer bir durumdan dolayı 3 kez görüştük. Tüm bu olaylar G.C'nin kullandığı kredilerden şüphelenilerek teftiş başladı. Devamında H.K'nin kredi işlemlerinde ekspertiz raporu gündeme geldi. Krediye konu ekspertizin yüksek olduğu belirlendi."

Tutuksuz sanık F.G de bankadan ceviz bahçesi kurmak için tarım kredisi kullandığını ifade ederek, eşi ekspertiz T.G'nin arkadaşının arazisini kiralayarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçi kayıt belgesi aldığını söyledi.

Bankadan yaklaşık 300 bin lira kredi kullandığını kabul eden F.G, "Her ne kadar 490 bin lira çekildiği teftiş raporunda belirtilmiş ise de 300 bin lira hesabıma yatırıldığını hatırlıyorum. Ben kimseye para vermedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Gedik, teftiş raporunda 490 bin lira kredi kullandırıldığı, 187 bin lirasının arazi sahibi R.Ş'ye yatırıldığını, kalan tutarın ise eşinin hesabına yatırıldığının yer aldığını bildirdi.

Diğer sanıkların da savunmasını yaptığı duruşmada, banka şubesinden her bir sanık açısından banka zarar raporunun istenmesi, eksper ve banka raporlarının istenmesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS belgesi veya kira sözleşmesinin istenmesine karar verildi.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Halis İpek tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin finansal sicilleri temiz ancak tarımsal faaliyet ile uğraşmayan ve paraya ihtiyacı olan kişileri bularak, ilgili bankadan tarımsal kredi kullanmaları, tarımsal faaliyeti olmayan kişilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile üzerine kayıtlı tarla bulunmaması halinde tarla kira sözleşmesi belgeleri düzenleyerek kredi kullandırıldığı iddiaları yer alıyor.

Kredi tahsisine esas belgelerin hazırlanmasını sağlayan ve kredi teminatlarının yüksek fiyattan değerlendirilmesi için eksperler ile iletişim kurarak aracılık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin, değişen tutarlarda pay aldıkları, adına kredi çekilen bazı kişilere ise hiç ödeme yapılmadan tüm kredinin şüpheliler arasında pay edildiği öne sürülüyor.

İddianamede yer alan müfettiş inceleme raporlarına göre, usulsüzlük yapılarak kullandırılan kredilerden banka şubesinin 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğratıldığı aktarılıyor.

Ayrıca, adına düzenlenen evraklar ile 500 bin lira kredi çektirilen şüpheli müşteri E.M'nin, ekonomik kazancının bankalardan yüksek meblağlarda kredi çekmesine elverişli olmadığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan (SHÇEK) aylık bin 368 lira yardım aldığının da tespit edildiği iddianamede belirtildi.

Dolandırıcılık, Kırklareli, Kredi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı iddia edilen 41 kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı iddia edilen 41 kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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