Kırklareli'nde bankayı zarara uğrattığı iddia edilen 41 kişinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kırklareli'nde bir banka şubesini 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğrattığı iddia edilen 41 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski banka personeli A.E ve eksper T.G. ile 2 şüpheli katıldı.

Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bankacılık zimmeti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliği suçlarından yargılanan 4 sanığın savunmaları alındı.

Sanık savunmalarında eski banka personeli A.E, kredi işlemleri için emlakçı sanık K.Ç'nin banka şubesine giderek müşterilerine yardım ettiğini ve kredi işlemlerini yürüttüğünü iddia etti.

Sanık K.Ç ise müşterilerini bankaya yönlendirdiği ve yardımda bulunduğu iddiasını reddetti.

2000 yılından beri çiftçilik, 2006 yılından beri de emlakçılık yaptığını ifade eden K.Ç, çiftçi kayıt belgesinin bulunduğunu belirtti.

Müşterilerine kredi çekmek için yönlendirme ve yardım yapmadığını ileri süren K.Ç, "Ben nüfuzlu bir insan değilim. Bankada hiçbir söz hakkım olmaz. Kimseyi bankaya yönlendirmedim, kredi çekmesi için de yardımda bulunmadım. Hakkımda söylenenleri kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Banka eski personeli A.E de sanık K.Ç'nin 2015-2016 yıllarında bankaya müşterileriyle birlikte geldiğini ve kredi işlemlerini kendisinin yaptığını kaydetti.

Kredi taleplerini sözlü ve yazılı olarak kendisinin aldığını iddia eden A.E, "Diğer sanık K.Ç, krediye ihtiyacı olan müşterilerini bana yönlendirirdi ya da kendisi getirirdi. Kredi tahsis süreçlerinde şube müdürüyle de görüşürlerdi. Şube müdürü bu süreçte beni yanına çağırır ne yapılması gerektiğini söylerdi. İşlemler bu şekilde yapıldı." dedi.

Duruşmada sanık avukatları da savunmalarını yaparak mahkeme heyetinden taleplerde bulundu.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla 13 Mayıs 2022'ye ertelendi.

İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Halis İpek tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin finansal sicilleri temiz ancak tarımsal faaliyet ile uğraşmayan ve paraya ihtiyacı olan kişileri bularak, ilgili bankadan tarımsal kredi kullanmaları, tarımsal faaliyeti olmayan kişilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile üzerine kayıtlı tarla bulunmaması halinde tarla kira sözleşmesi belgeleri düzenleyerek kredi kullandırıldığı iddiaları yer alıyor.

Kredi tahsisine esas belgelerin hazırlanmasını sağlayan ve kredi teminatlarının yüksek fiyattan değerlendirilmesi için eksperler ile iletişim kurarak aracılık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin, değişen tutarlarda pay aldıkları, adına kredi çekilen bazı kişilere ise hiç ödeme yapılmadan tüm kredinin şüpheliler arasında pay edildiği öne sürülüyor.

İddianamede yer alan müfettiş inceleme raporlarına göre, usulsüzlük yapılarak kullandırılan kredilerden banka şubesinin 11 milyon 967 bin 236 lira zarara uğratıldığı aktarılıyor.

Ayrıca, adına düzenlenen evraklar ile 500 bin lira kredi çektirilen şüpheli müşteri E.M'nin, ekonomik kazancının bankalardan yüksek meblağlarda kredi çekmesine elverişli olmadığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan (SHÇEK) aylık bin 368 lira yardım aldığının da tespit edildiği iddianamede belirtildi.