KIRKLARELİ - Barajın taştığı bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Defterdarlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Tarım arazileri ve teknelerde oluşan hasarı tespit eden ekipler, tutanak düzenledi.

Taşkın sularının çekilmesi ile dün ulaşıma kapanan Balıkçı Barınağı yolu, yeniden açıldı.

Tekne sahipleri de limanda yan yatan teknelerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye ve DSİ ekipleri, Kazan Deresi'nde bulunan köprülerin altlarında biriken ağaçları temizliyor.

İş yeri zarar gören Ahmet Gönülal, gazetecilere, bölgede 4 gündür etkili olan yağışların ardından barajın taştığını söyledi.

Barajdaki suyun kontrollü salınmadığını savunan Gönülal, taşkın nedeniyle bazı tekne ve iş yerinin zarar gördüğünü kaydetti.

Teknesini korumak için dün dere yatağına girdiği anlatan Gönülal, "Barajdaki su zamanında kontrollü salınsaydı bu taşkın meydana gelmezdi. Sandalye, masalar, denize gitti. Yapacak bir şey yok. Çok korktuk." dedi.