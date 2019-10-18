Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kırklareli'nde protokol üyeleri ve muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kırklareli'nde protokol üyeleri ve muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen programın ardından Vali Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Belediye Başkan Vekili Esra Cansu Boyraz, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe ile kurum müdürleri ve muhtarlar, Barış Pınarı Harekatı'nı asker selamı vererek destekledi.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, harekatın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Harekatın 9 gün önce başlatıldığını anımsatan Bilgin, Şöyle konuştu:

"Hükümetimizin dün akşam yaptığı anlaşmayla inşallah 120 saat sonra tüm bölge temizlenirse Türkiye için büyük bir kazanç olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizi yönetenler ve halkımızın desteği ile Türkiye daha güçlü yarınlara, daha güçlü geleceğe hazırlanıyor. Bunun da ayak seslerinin geldiğini duyuyoruz. İnşallah Ulu Önderin 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini zaten uyguluyoruz. Bize saldırmadıkları sürece, kimsenin malında, mülkünde, arazisinde, toprağında gözümüz yok."

Barış Pınarı Harekatı, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'leri imha çalışmaları sürüyor Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:54:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]