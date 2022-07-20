Kırklareli'nde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor

20.07.2022 00:58
Kırklareli'nde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde 5 dekarlık alanda başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Kırklareli'nde 5 dekarlık alanda başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Osmancık köyünde başlayan orman yangınına ekipler anında müdahale etti. 5 dekarlık alanda başlayan orman yangınına müdahale eden ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Yangına 2 helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 3 yangın ilk müdahale aracı ile AFAD, Jandarma, UMKE, 112 ve Kızılay ekipleri sahada yangınla mücadele ediyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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