Kırklareli'nde bayram namazı camilerde kılındı - Son Dakika

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlar evlerine yakın yürüme mesafesinde bulun camilerde sosyal mesafe kurallarına uygun Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlar Ramazan bayramı namazını evlerine yakın yürüme mesafesinde bulun camilerde sosyal mesafe kurallarına uygun icra etti.

Ramazan Bayramı sebebiyle Kırklareli Hızırbey camisine program düzenlendi. Düzenlenen programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin katıldı. Bilgin tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından vaaz verildi. Yığman, vaazında bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti. - KIRKLARELİ