Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

02.05.2022 12:23
Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkan Vekili Can Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Bilgin, konuşmasında, bayramların İslam aleminde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Bayramlarda kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberlik duygularının hat safhada yaşandığını ifade eden Bilgin, bayramlara erişmenin mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Huzur ve refah dolu bir yaşam dileyen Bilgin, "Bayramlar kardeşliğin, birliğin, dayanışmanın özellikle ve özellikle zor durumda olan insanlarla birlik ve beraberlik içerisinde onlarla yardımlaşmanın önemli olduğu aylardır. Birliğimiz daim olsun. Yüce Allah başta Mehmetçiğimiz olmak üzere jandarma, emniyet mensupları, sahil güvenlik, istihbarat elemanlarımızla birlikte ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizde sonsuza dek bayrağımızın dalgalandığı, ezanların dinmediği ve huzur içinde yaşadığımız bir memleket olmasını diliyorum. Sağlık ve huzurlu bir bayram geçirmeği diliyorum." diye konuştu.

Bayramlaşma töreninin ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler, huzurevi sakinleri ile koruma altındaki çocukları ziyaret etti.

Vali Bilgin ve beraberindekiler daha sonra Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde, polis ve jandarma ekipleri ile bayramlaştı.

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Kaynak: AA

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