Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

09.07.2022 14:42

Kırklareli'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkan Vekili Savaş Çekinmez, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Ekici konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, özel günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bayramlaşma töreninin ardından Vali Ekici ve beraberindekiler, huzurevi sakinlerini, koruma altındaki çocukları, şehitliği, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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