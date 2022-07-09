Bayramlaşma töreninin ardından Vali Ekici ve beraberindekiler, huzurevi sakinlerini, koruma altındaki çocukları, şehitliği, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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