Kırklareli'nde Bekçiler İşbaşı Yaptı
1 saat önce
Kırklareli'nde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 62 bekçi, işbaşı yaptı.
Kırklareli
'nde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 62 bekçi, işbaşı yaptı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü
binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bekçilere çok büyük sorumluluk ve görevlerin düştüğünü söyledi.
Bekçilerin kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı mahiyette görev yapacaklarını belirten Bilgin, tüm bekçilere görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
da bekçilerin 23'ünün kent merkezinde, diğerlerinin ise ilçelerde görev alacağını bildirdi.
Konuşmaların ardından bekçiler görevlerine başladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:35 Kaynak: AA
Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu
Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak
Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı