Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Bekçiler İşbaşı Yaptı

Kırklareli'nde Bekçiler İşbaşı Yaptı

1 saat önce

Kırklareli'nde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 62 bekçi, işbaşı yaptı.

Kırklareli'nde Bekçiler İşbaşı Yaptı, System.String[]
Kırklareli'nde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 62 bekçi, işbaşı yaptı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bekçilere çok büyük sorumluluk ve görevlerin düştüğünü söyledi.

Bekçilerin kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı mahiyette görev yapacaklarını belirten Bilgin, tüm bekçilere görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da bekçilerin 23'ünün kent merkezinde, diğerlerinin ise ilçelerde görev alacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından bekçiler görevlerine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:35 Kaynak: AA

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