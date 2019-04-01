Kırklareli'nde Belediyeler 2 Partiye Dağıldı
52 dakika önce
Kırklareli'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli merkezde bağımsız aday, 4 ilçede AK Parti, 3 ilçede CHP adayları seçimi önde tamamladı.
Kırklareli
'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli merkezde bağımsız aday, 4 ilçede AK Parti
, 3 ilçede CHP
adayları seçimi önde tamamladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli Belediye Başkanı bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu
oldu. Demirköy
, Kofçaz
, Pınarhisar
, Pehlivanköy
AK Parti, Lüleburgaz
, Babaeski
ve Vize
CHP adayları sandıktan ilk sırada çıktı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli'nde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Demirköy - Recep Gün
- AK Parti
Kofçaz - Ziya Karataş
- AK Parti
Pehlivanköy - Hüseyin Açıkel
- AK Parti
Pınarhisar - İhsan Talay
- AK Parti
Lüleburgaz - Murat Gerenli
- CHP
Babaeski - Abdullah Hacı
- CHP
Vize - Ercan Özalp
- CHP
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:36 Kaynak: AA
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