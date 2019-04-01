Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Belediyeler 2 Partiye Dağıldı

Kırklareli'nde Belediyeler 2 Partiye Dağıldı

52 dakika önce

Kırklareli'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli merkezde bağımsız aday, 4 ilçede AK Parti, 3 ilçede CHP adayları seçimi önde tamamladı.

Kırklareli'nde Belediyeler 2 Partiye Dağıldı, System.String[]
Kırklareli'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli merkezde bağımsız aday, 4 ilçede AK Parti, 3 ilçede CHP adayları seçimi önde tamamladı.


Kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli Belediye Başkanı bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu.


Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Pehlivanköy AK Parti, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize CHP adayları sandıktan ilk sırada çıktı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli'nde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:


Demirköy - Recep Gün - AK Parti

Kofçaz - Ziya Karataş - AK Parti

Pehlivanköy - Hüseyin Açıkel - AK Parti

Pınarhisar - İhsan Talay - AK Parti

Lüleburgaz - Murat Gerenli - CHP

Babaeski - Abdullah Hacı - CHP

Vize - Ercan Özalp - CHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:36 Kaynak: AA

Demirköy, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kırklareli, Güncel
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