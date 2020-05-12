Kırklareli'nde berber ve kuaförler denetlendi - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan ve dün yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, faaliyetine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen, sosyal mesafe kuralı ile maske takılıp takılmadığını kontrol etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Hizmete yeniden başlayan esnafın alınan kararlara hassasiyet göstermesi gerektiğini bildiren Kesimoğlu, özellikle salgının önlenmesi açısından hijyen kurallarının önemli olduğunu kaydetti.