Kırklareli'nde besihanelerdeki hayvan gübreleri tarım alanlarında kullanılacak - Son Dakika
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Kırklareli'nde besihanelerdeki hayvan gübreleri tarım alanlarında kullanılacak

04.04.2022 10:50
Kırklareli'nde besihanelerdeki hayvan gübreleri tarım alanlarında kullanılacak

Kırklareli'nde hayvan çiftliklerinden çıkan gübrelerin, tarım alanlarında daha etkin kullanımı sağlanacak.

Kırklareli'nde hayvan çiftliklerinden çıkan gübrelerin, tarım alanlarında daha etkin kullanımı sağlanacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatı ile başlatılan "Çiftlik Atıklarının Bertarafı Projesi" kapsamında tarım arazilerinde gübreleme ile verimin arttırılması hedefleniyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda 300 baş ve üzeri çiftlik yetkililerini proje hakkında bilgilendirdi.

Aksoy, hayvan gübrelerinin çiftliklerin en kıymetli atığı olduğunu söyledi.

Bu atıkların tarım alanlarında daha fazla kullanılması gerektiğini ifade eden Aksoy, gübreleme ile tarım arazilerinde verimin yüzde 30 arttırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Gübrelerin vidanjörler yardımı ile çiftliklerden alınarak tarım arazilerine atılacağını anlatan Aksoy, hayvan gübrelerinin artık daha etkin şekilde kullanılacağını kaydetti.

Canbek de proje hakkında bilgi verdi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Çiftlik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde besihanelerdeki hayvan gübreleri tarım alanlarında kullanılacak - Son Dakika


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