Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karakaş Mahallesi Orta Sokakta bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu da bildirildi.

Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.