Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Bir Avcı Ormanda Ölü Bulundu

Kırklareli'nde Bir Avcı Ormanda Ölü Bulundu

1 saat önce

Kırklareli'nde ava giden bir kişi ormanda ölü bulundu.

Kırklareli'nde Bir Avcı Ormanda Ölü Bulundu, System.String[]
Kırklareli'nde ava giden bir kişi ormanda ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Hamzabey köyünde yaşayan Sadık Yüce (62) avlanmak için evinden ayrıldı.


Yüce'den bir süre haber alamayan yakınları, ormanlık alana gitti. Balık mevkisinde Yüce'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sadık Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Yüce'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:10 Kaynak: AA

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