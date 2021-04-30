KIRKLARELİ - 550 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, köydeki bir evde yaptıkları aramada 550 litre kaçak içki, damıtma düzeneği ile dinlendirme tankı buldu.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var