Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından gülleleri sergilenmek üzere İstanbul 'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ne götürdü.

Kepçe operatörü ve Bulut çevrede yaptığı araştırmada 3 gülle buldu.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Bulut 'un, evinin bahçesinde biriken taş ve çalılıkları temizletmek için kiraladığı kepçenin çalışması sırasında gülleye rastlandı.

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