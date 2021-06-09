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Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu

09.06.2021 09:52
Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu, System.String[]

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Bulut'un, evinin bahçesinde biriken taş ve çalılıkları temizletmek için kiraladığı kepçenin çalışması sırasında gülleye rastlandı.

Kepçe operatörü ve Bulut çevrede yaptığı araştırmada 3 gülle buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından gülleleri sergilenmek üzere İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ne götürdü.

Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu
Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu

Yılmaz Bulut, Kırklareli, Demirköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu - Son Dakika


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