Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.F. (18) ile babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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