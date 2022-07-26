Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

26.07.2022 21:14
Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.F. (18) ile babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.F, babasını bıçakla yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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