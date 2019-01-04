Kırklareli'nde Bir İlçede Daha Okullar Tatil
1 saat önce
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yanı sıra Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinin yanı sıra Kofçaz
ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışının akşam saatlerinde etkisi göstermesiyle Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar
tatili nedeniyle yapılan açıklamada, hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacakları belirtildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
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