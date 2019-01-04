Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Bir İlçede Daha Okullar Tatil

Kırklareli'nde Bir İlçede Daha Okullar Tatil

1 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yanı sıra Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli'nde Bir İlçede Daha Okullar Tatil, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yanı sıra Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışının akşam saatlerinde etkisi göstermesiyle Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili nedeniyle yapılan açıklamada, hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacakları belirtildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

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