Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

01.10.2022 10:32
Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde bir iş yerinin camını kırıp çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde bir iş yerinin camını kırıp çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir iş yerinden televizyon, kaynak makinesi, spiral taşlama makinesi, matkap ile kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli N.Ç. ile E.S. evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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