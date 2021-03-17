Kırklareli'nde bir işletmede kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde bir işletmede kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi
17.03.2021 11:37
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, camında yerel bir gazetenin isminin bulunduğu iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kumar oynarken suçüstü yakaladığı 6 kişi hakkında tutanak hazırladı.
Ayrıca şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza yazıldı.
Son Dakika İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var