Kırklareli'nde bir kişi bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Kırklareli'nde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Üsküp beldesinde yaşayan E.S, aralarında husumet bulunan Cevat Paşa Mahallesi'ndeki bakkal işletmecisi Erdinç Oran'ın yanına gitti.
Konuşmak için dışarı çıkan ikili arasında çıkan tartışmanın ardından E.S, Oran'ı kasığından bıçakladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan E.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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