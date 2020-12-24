KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı

24.12.2020 13:43

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 12 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 12 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kentte denetim ekiplerince kısıtlamalar kapsamında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile iş yerleri kontrol edildi.

Ekipler, iş yerlerinde alışveriş yapan ve bir banka şubesi ile büfe önünde sırada bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Denetimde, Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca sigara içmenin yasaklandığı Cumhuriyet Caddesi'nde sigara içtiği ve maske takmadığı tespit edilen R.K'ye tutanak tutuldu.

Maske takmadığı gerekçesiyle 900, yasak yerde sigara içtiği için de 900 lira ceza yazılan R.K'nin daha sonra maske taktığı görüldü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan denetimlerde tedbirlere uymayan toplam 12 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı
KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı

Kırklareli, Sigara, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü         
14:14
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti         
13:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı         
13:39
Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı         
13:38
CHP Hatay Milletvekili Topal, Bakan Koca'nın vaka açıklamasına tepki gösterip Meclis'e tabutla geldi CHP Hatay Milletvekili Topal, Bakan Koca'nın vaka açıklamasına tepki gösterip Meclis'e tabutla geldi         
13:15
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor         
12:04
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 14:25:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KIRKLARELİ - Bir kişiye maske takmadığı ve yasak yerde sigara içtiği için 1800 lira ceza yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei