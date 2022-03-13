Kırklareli'nde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksici gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksici gözaltına alındı

13.03.2022 18:43
Kırklareli'nde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksici gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Eskibedir köyü yakınlarında, 39 T 1129 plakalı taksinin sürücüsü H.K'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bulunan taksici H.K. ile Yasin A, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yasin A, burada hayatını kaybetti.

Taksi sürücüsü H.K, tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

H.K, burada verdiği ifadede, taksisine müşteri olarak binen Yasin A'nın bıçak çekerek paralarını gasbetmeye çalıştığını, çıkan arbedede kendisinin de yaralanmasına karşın bıçağı kapıp Yasin A'yı bıçakla yaraladığını öne sürdü.

Hayatını kaybeden Yasin A'nın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

H.K'nin jandarma karakolundaki işleminin devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksici gözaltına alındı - Son Dakika


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